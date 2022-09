La sfida dei giovani di Nettuno: sdraiarsi sulle strisce pedonali prima dell’arrivo delle auto, scappare e postare il video su TikTok

Cinque ragazzi sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza del comune di Nettuno mentre si sdraiavano sulle strisce pedonali e si alzavano pochi secondi prima dell’arrivo delle automobili. La vicenda, raccontata oggi dal Messaggero, è stata scoperta dalla polizia per caso. Le forze dell’ordine stavano esaminando le immagini delle telecamere per individuare un’automobile coinvolta in una rapina. Ingrandendo le immagini, i poliziotti hanno infatti potuto accertare la presenza di almeno cinque persone distese sulle strisce pedonali, proprio al centro della carreggiata. Erano quasi le 4 del mattino. La registrazione ha fissato anche il momento in cui, all’arrivo di un’autovettura, i ragazzi si alzano di scatto e si allontanano. Poi postano il video su Tiktok.

