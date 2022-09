Milano, trovata testa di maiale vicino alla stele in memoria di Luigi Calabresi: indaga la Polizia

Una testa di maiale è stata trovata infilzata sopra un’asta di metallo a Milano tra via Giotto e via Cherubini, a pochi metri dalla stele in memoria del commissario Luigi Calabresi posizionata dove venne ucciso il 17 maggio 1972. Ritrovata da un cittadino, ora indaga la Polizia di Milano che sta sentendo diversi residenti della zona. Il cippo è stato trovato a sua volta rovinato da una sostanza oleosa, probabilmente un liquido infiammabile. La Polizia ha però riferito che ieri, 18 settembre, c’è stato un’incidente stradale, attorno alle 6:00 del mattino, e non si esclude che la sostanza possa essere connessa a tale evento. Non sono stati trovati messaggi o testi scritti né sulla testa di maiale né sulla stele, così come non risultano ancora rivendicazioni.

