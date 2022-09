La regina Margherita II di Danimarca toglie i titoli reali a quattro nipoti: polemiche a corte

La regina Margherita II di Danimarca ha deciso di togliere il titolo di «Altezza Reale» a quattro dei suoi otto nipoti, ovvero i figli del principe Joachin, il più giovane de suoi due figli. La motivazione – si legge in un comunicato – è «permettergli di vivere una vita più normale e indipendente dagli obblighi legati agli impegni reali». Con una dichiarazione – diffusa mercoledì 28 settembre – il palazzo reale danese ha comunicato che «a partire dal primo gennaio 2023, i discendenti di Sua Altezza Reale, il principe Joachin, potranno usare solo i loro titoli di Conte e Contessa Monpezat (dal nome della famiglia del loro nonno defunto) e, dunque, i loro precedenti titoli di Principe e Principessa di Danimarca cesseranno di esistere». Con questa decisione che ricalca quelle già prese da altre famiglie reali europee, la Regina più longeva d’Europa vuole creare un ambiente in cui siano i suoi nipoti a «determinare le loro vite in maniera molto più ampia», senza «i doveri speciali che derivano dall’Istituzione». La decisione della Regina – che quest’anno festeggerà i 50 anni di regno – non è piaciuta alla contessa Alexandra, la madre di Nikolai e Felix, che ha detto ai giornali danesi, come riporta il Guardian, di essere «sconvolta». «I bambini ora – continua la contessa – non capiscono come mai siano stati privati della loro identità». Questa misura non coinvolgerà gli altri quattro nipoti, figli del primo erede al trono Federik. Loro, infatti, potranno mantenere i titoli, ma una volta raggiunta la maggiore età solo il principe Christian – il secondo erede al trono di Danimarca – riceverà una rendita annuale dalla famiglia reale.

