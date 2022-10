Reggio Emilia, auto esce fuori strada e si schianta contro una casa: morta una donna 22enne e tre bambini. L’uomo alla guida in gravi condizioni

Tragedia a Reggio Emilia. Un’auto è uscita di strada e si è schiantata violentemente contro il muro di una casa disabitata, causando la morte di 4 persone, di cui tre minori. Tra le vittime una donna 22enne e tre bambini di 2, 10 e 12 anni. L’uomo alla guida della Fiat Stilo finita fuori strada è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale di Reggio Emilia, secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco. Le vittime sono di origine albanese, e non è stato chiarito se facciano parte di un unico nucleo familiare. L’incidente è avvenuto poco dopo le 21.00 sulla via Emilia, all’altezza del numero 52 di via Newton, nella frazione di Cadè nel comune di Villa Gaida, nella zona periferica di Reggio Emilia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, vigili del fuoco e la polizia. La via Emilia è stata chiusa per i rilievi del caso in entrambe le direzioni ad altezza di Cadè.

