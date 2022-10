No! Zelensky non ha pubblicato o autorizzato un libro intitolato come il “Mein Kampf”

L’unico libro in uscita autorizzato da Zelensky è un altro. Quello che assomiglia al Mein Kampf viene presentato in lingua russa

La narrazione russa che vede l’Ucraina un covo di nazisti prosegue con la diffusione di una foto che mostrerebbe un libro di Zelensky che richiama il “Mein Kampf” di Adolf Hitler. La grafica del fantomatico libro del Presidente ucraino è, infatti, molto simile con la differenza dei colori utilizzati che rimandano alla bandiera ucraina. Gli unici a parlarne sono i canali russi e filorussi, condividendo tra le altre cose un video dove si sente parlare in russo e non in ucraino. Di fatto, c’è solo un libro autorizzato dal Presidente ucraino e non è di certo quello mostrato nell’immagine che circola online.

Per chi ha fretta

Si sostiene che Zelensky stia per pubblicare un libro che richiama il “Mein Kampf” di Adolf Hitler.

A sostegno della tesi vengono diffusi una foto e un video che mostrano il fantomatico libro attribuito a Zelensky.

Viene mostrata solo una copia del fantomatico libro, senza alcun riferimento all’editore e senza mostrare ulteriori copie.

Il font utilizzato per la copertina del libro è russo e non stampa i caratteri della lingua ucraina.

L’unico libro autorizzato da Zelensky è quello che uscirà a novembre 2022, dove il ricavato del Presidente verrà devoluto al fondo per il sostegno dell’Ucraina.

Analisi

Ecco uno dei post dove vengono condivise le immagini dei due libri:

ZELENSKY HA SCRITTO UN LIBRO si intitola “la mia battaglia” in tedesco “Mein Kampf” VI RICORDA qualcosa… A Voi i commenti… similitudini anche con la copertina…

Nessuna traccia di un libro del genere

L’immagine del libro è circolata prima via Telegram e successivamente riportata anche dai media russi. A seguito di ciò, i media ucraini avevano già smentito la sua esistenza in un articolo del 21 ottobre 2022.

Un libro di Zelensky verrà pubblicato nel mese di novembre 2022, ma questo si intitola «A Message from Ukraine» e la copertina risulta totalmente diversa:

Nella descrizione fornita su Amazon leggiamo che è l’unico libro autorizzato da Zelensky («The only book officially authorised by President Zelensky»). Tutti i ricavi del Presidente ucraino saranno devoluti all’iniziativa United24 nata per raccogliere fondi necessari per il sostegno dell’Ucraina.

Una foto e un video

Non circola soltanto una foto, ma anche un video pubblicato il 19 ottobre 2022 (alle 16:19) dal canale Telegram di Katya Kopylova (@kopylovakatya) in un post in lingua francese. Nel video la lingua parlata è il russo, non l’ucraino.

Nel video compare solo una copia del libro attribuito a Zelensky. Si vede una scatola, chiusa e che rimane tale per far pensare che sia pieno di ulteriori copie, ma non vengono mostrate. Nell’intera copertina, inoltre, non viene riportata alcuna indicazione sull’editore.

Le strane «e» nel cognome

Secondo alcune teorie, il cognome sarebbe scritto in maniera scorretta per via del carattere usato al posto delle «e». A prima vista sembra che sia stato usato erroneamente un altro carattere ucraino: la «є».

In realtà, la lettera «e» scritta in quel modo deriva dal fatto che è stato usato un font chiamato Izhitsa Cyrillic. Potete provare nel sito LikeFont scrivendo «Володимир Зеленський»:

Un font che però tiene conto solo della lingua russa, non quella ucraina. Se andassimo a inserire nel tool di LikeFont dei caratteri appartenenti alla lingua ucraina, come la «є», questi non vengono affatto stampati in quanto si tratta di un font dedicato alla sola lingua russa:

L’altra foto del fantomatico libro

Un’altra immagine è stata diffusa per sostenere la bufala, quella dove si osserva un elegante Zelensky mentre tiene in mano una copia del fantomatico libro. Nella foto ci sono diversi errori, come il fatto che sia stato del tutto rimossa la parte superiore della fantomatica copertina.

Il falso più evidente, diffuso dal canale Telegram @waltp38, vede Zelensky vestito in giacca e cravatta e senza barba. La foto, infatti, risale al 2021.

La foto di Zelensky

La foto di copertina del libro è in realtà un’immagine prelevata da un video pubblicato su Instagram dal canale ufficiale di Zelensky. La stessa foto è presente nel sito della Presidenza ucraina in un comunicato dal 6 ottobre 2022.

La diffusione dai canali russi

Tra i primi a condividere l’immagine è il canale Telegram di Boris Rozhin (@boris_rozhin) in un post delle ore 12:31 del 19 ottobre 2022:

Troviamo anche il canale Telegram russo @armia_armata in un post pubblicato alle ore 12:37 del 19 ottobre 2022, a distanza di poco da quello pubblicato da @boris_rizhin.

Conclusioni

Non c’è alcuna prova dell’esistenza di un libro del Presidente ucraino Zelensky che richiami il “Mein Kampf”. A sostenerlo sono i canali russi e filorussi che mostrano una foto e un video, dove l’autore parla in russo, dove si annuncia una prossima pubblicazione. Oltre alla lingua russa parlata nel video, il font utilizzato per la creazione della copertina può essere utilizzato soltanto per il russo e non per l’ucraino. Ad oggi l’unico libro autorizzato da Zelensky è quello pubblicizzato dall’Ucraine e in vendita su Amazon che uscirà a fine novembre 2022.

