Usa, sparatoria in un Walmart in Virginia: ci sono vittime, il killer è morto – Il video

Una sparatoria in un supermercato Walmart che si trova a Chesapeake, in Virginia, ha causato diverse vittime. L’attentatore è morto. La polizia di Chesapeake ha confermato che un uomo armato ha sparato e ucciso più persone in un negozio Walmart nello Stato americano della Virginia. La segnalazione è arrivata dal Walmart di Sam’s Circle intorno alle 22:15 (ora locale), secondo quanto ha detto il portavoce della polizia Leo Kosinski in un briefing. Gli agenti hanno trovato diverse persone morte e ferite nel negozio e hanno messo insieme squadre di soccorso. La polizia ritiene che ci fosse un solo tiratore, che è morto, ha concluso Kosinski. Non ha fornito il numero preciso delle vittime, ma ha detto che sono «meno di 10, al momento». Secondo le prime informazioni, a sparare sarebbe stato il direttore del supermercato, che poi ha rivolto l’arma contro se stesso e si è tolto la vita.

