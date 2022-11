Milano, malore per un 25enne alla mezza maratona: è in prognosi riservata

Un giovane di origine danese è stato colto da un malore nel corso della mezza maratona che attraversava oggi le vie di Milano: il 25enne è ora ricoverato in gravi condizioni al Policlinico del capoluogo lombardo. Il ragazzo, che partecipava alla Ganten Milano21 Half Marathon, si è sentito male ed ha avuto un arresto cardiaco in piazza Damiano Chiesa. Soccorso nei primi minuti dai vigili del fuoco, che hanno utilizzato un defibrillatore, e da un operatore sanitario che ha iniziato le manovra di rianimazione, il giovane è stato poi prelevato dal personale del 118 che lo ha intubato e trasportato fino al Policlinico di Milano in gravi condizioni. Attualmente il 25enne si trova in prognosi riservata.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: