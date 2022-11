Europol, smantellato un «super-cartello» della droga: controllava gran parte del mercato della cocaina in Europa

Smantellato il «super-cartello» che controllava gran parte del mercato della cocaina in Europa in un’operazione coordinata da Europol e alla quale hanno partecipato anche agenti di polizia di Olanda, Francia, Belgio e Emirati Arabi Uniti. Questa macro organizzazione criminale aveva stabilito la propria base nei Paesi dove si trovano i principali porti d’Europa, considerati la prima porta di ingresso per gli stupefacenti nel continente europeo. Da Dubai, i capi di questo mega cartello, noto come i «Lords of Drugs» controllavano e dirigevano le attività criminali delle cellule dei vari Paesi. Nel corso delle indagini sono state sequestrate più di 30 tonnellate di cocaina, mentre sono 49 le persone arrestate: 13 in Spagna, 6 in Francia, 10 in Belgio e 14 nei Paesi Bassi e altre a Dubai. Di queste, 7 sono considerati obiettivi di alto valore. A riferire il numero delle persone fermate, è stato Europol che tramite un comunicato ha spiegato come l’ufficio europeo di polizia stava lavorando allo smantellamento del cartello da oltre due anni. «In questi due anni abbiamo riunito i diversi Paesi coinvolti per stabilire una strategia comune al fine di abbattere l’intera rete», si legge nel comunicato. Il 15 novembre scorso, sempre a Dubai, era stato arrestato il narcos Bruno Carbone, considerato uno dei maggiori narcotrafficanti italiani. Latitante dal 2003, quando era stato condannato a 20 anni di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti lungo la rotta Spagna-Napoli-Catania.

