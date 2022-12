Buggiano, accoltellato a morte e lasciato nel bosco semicarbonizzato: fermato il figlio

L’avrebbe colpito con diverse coltellate, almeno otto, poi si sarebbe disfatto del cadavere abbandonandolo in una zona boscosa, impervia, dando fuoco al corpo cercando di nascondere le tracce. È questa l’ipotesi degli investigatori, come racconta il Corriere Fiorentino, che stanno indagando sulla morte di un uomo, un italiano tra i 50 e i 60 anni, il cui corpo è stato trovato da alcuni passanti nella frazione di Colle, a Buggiano, nella Valdinievole in provincia di Pistoia. I testimoni avrebbero poi subito chiamato i carabinieri, che si stanno occupando del caso. Secondo il quotidiano toscano, i militari avrebbero fermato il figlio di 30 anni. Il ragazzo sarebbe in cura per problemi psichiatrici, riferisce l’Ansa, che sottolinea però che non risulterebbe una documentazione sanitaria definitiva a riguardo. L’interrogatorio di garanzia è previsto per dopodomani.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: