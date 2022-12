Torino, la visita a sorpresa di Alberto Angela davanti al murale del padre Piero: «Immenso»

Una visita fatta in gran segreto ancora prima che l’opera d’arte venisse inaugurata. Alberto Angela si è recato di persona a Nichelino, comune della città metropolitana di Torino, per ammirare da vicino il murale dedicato a suo padre Piero Angela, l’indimenticabile divulgatore scientifico torinese, morto lo scorso 13 agosto a 93 anni. «È bellissimo, immenso… grazie di cuore!», ha scritto sui social il figlio Alberto, a pochi mesi dalla scomparsa del papà. L’opera d’arte verrà inaugurata ufficialmente il prossimo 22 dicembre, in occasione proprio della data di nascita di Piero Angela. Il paleontologo, divulgatore scientifico, conduttore televisivo, giornalista, ora 60enne, ha seguito in gran parte le orme del padre. Pochi mesi ha commosso l’Italia con il suo discorso d’addio durante i funerali di Piero Angela e poche ore fa si è detto commosso per l’omaggio comparso sulla facciata laterale della palazzina di via Torino. Voluto dall’Amministrazione Comunale, in particolar modo dall’assessore Fiodor Verzola, il murale è stato realizzato da un gruppo di artisti, scelti da Palazzo Civico per omaggiare lo storico divulgatore.

