Tre bambini morti, il quarto in fin di vita: cosa è successo nella tragedia del lago gelato di Birmingham

Tre ragazzini di 8, 10 e 11 anni sono morti annegati in un lago vicino a Solihull, nei sobborghi di Birmingham, quando all’improvviso il ghiaccio sotto i loro piedi si è spaccato. Un quarto bimbo di 6 anni che stava giocando con loro è riuscito a sopravvivere, ma lotta tra la vita e la morte dopo essere stato soccorso e trasportato in ospedale per ipotermia e arresto cardiaco e dove attualmente è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto è rimasto ferito anche un poliziotto che ha tentato di perforare il ghiaccio per salvare i ragazzini. Anche lui è stato portato in ospedale per ipotermia, ma non è grave. La tragedia si è consumata domenica pomeriggio. E ieri, una veglia è iniziata a Solihull in onore delle giovani vittime.

Jack Jhonson: il piccolo che ha provato a salvare i coetanei

Uno dei tre bambini tragicamente morto è Jack Johnson e ha 10 anni. È diventato noto alle cronache nell’immediato perché ha tentato di salvare gli altri ragazzini sprofondati nel gelo ma è finito anche lui in acqua. Secondo quanto riferiscono i familiari, Jack non conosceva gli altri tre bambini caduti nel lago che, invece, sembrerebbe appartenessero tutti alla stessa famiglia. Stando alle ricostruzioni apprese finora, tutto è iniziato quando uno di loro è rimasto incastrato con la gamba in una crepa del ghiaccio. Gli altri si sono avvicinati per aiutarlo, ma in quel momento il pezzo di ghiaccio ha ceduto completamente. E il piccolo Jack, assistendo alla scena, si sarebbe tuffato in acqua per salvarli. Non ha avuto scampo però, le temperature erano attorno allo zero ed è morto anche lui. Una zia del ragazzino di 10 anni ha raccontato che quando il piccolo si è tuffato è stato seguito anche dal nonno che ha provato a rompere altre parti di ghiaccio per cercare di salvare il nipote. Ma non solo: anche altri residenti hanno provato a intervenire ma era troppo tardi e sono riusciti a riportare in superficie solo i corpi senza vita di tre di loro.

