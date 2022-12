La lezione della 18enne Jolanda Renga agli hater. «Io brutta? Conta altro nella vita: il cuore e l’anima» – Il video

«Ciao sono io, la figlia brutta». Inizia così il video di denuncia di Jolanda Renga, figlia del cantautore Francesco e dell’attrice e presentatrice televisiva Ambra Angiolini, che con un video pubblicato su Tik Tok ha voluto dare una vera e propria lezione agli hater. Dopo aver pubblicato alcuni screenshot di vari commenti social negativi relativi al suo aspetto fisico, la 18enne ha risposto alle cattiverie che le sono state rivolte. «”Sei brutta” è una cosa che mi dicono sempre fin da piccola – racconta -: quando mi vedo allo specchio, quando mi vedo nelle foto mi dico “sei brutta”, “hai il naso brutto”, “il sorriso brutto”, “le gambe brutte”, tutto brutto». Jolanda Renga racconta di essersi imbattuta in quei commenti «per caso» e «devo dire – continua – ci sono rimasta molto male». «Quindi al posto di dirmi così, ho deciso di chiedermi scusa. Scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza e quindi ho deciso anche di fare anche un discorso generale al riguardo: il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche la sosia dei miei genitori. In realtà il mio desiderio più grande nella vita è fare delle cose che contano, cose importante, mi piacerebbe di tentare di migliorare un po’ il mondo».

Per la giovane, infatti, le cose importanti «sono quelle che non si possono vedere», quindi – sottolinea – «tengo molto di più alla mia anima che alla mia faccia, al mio aspetto. Perché questo non resterà per sempre, invece il mio cuore e la mia anima saranno quelli per tutta la vita e quindi preferisco che quelli siano belli e puliti». Poi il consiglio a tutti coloro che si «sentono come me»: «vorrei dirvi che siete tanto speciali e finché avrete sempre cura e rispetto degli altri, brillerete sempre di una luce diversa. Le persone buone, gentili, sono belle davvero. Non permettete a quelle persone di cambiare questa parte così speciale e unica e imparate invece ad apprezzarla e renderla un punto di forza», ha concluso. Tra i commenti di risposta anche quello commosso del padre, Francesco Renga, che le ha replicato su TikTok: «Ogni giorno che ti guardo vivere, ogni cosa che dici, ogni gesto che fai… tutto della tua vita mi restituisce il senso stesso dell’Esistenza».

Foto copertina: INSTAGRAM/JOLANDA RENGA | Ambra Angiolini con la figlia Jolanda

