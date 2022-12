Jane Fonda: «Il mio cancro è in remissione. Posso interrompere la chemioterapia»

L’attrice americana Jane Fonda ha annunciato che il suo cancro è in remissione. «È il miglior regalo di compleanno», ha scritto sul suo blog. «La scorsa settimana il mio oncologo mi ha detto che il mio cancro è in remissione e che posso interrompere la chemioterapia. Mi sento così benedetta, così fortunata», si legge nel post pubblicato dall’attrice 84enne. Alla star del cinema Usa era stato diagnosticato il Linfoma non Hodgkin, un tipo di cancro che colpisce il sistema linfatico. La stessa Fonda lo aveva ha reso pubblico sui social lo scorso settembre: «Mi sento molto fortunata. È un cancro molto curabile. L’80% delle persone sopravvive», aveva spiegato. Ricordando di essere una privilegiata: «Quasi tutte le famiglie in America hanno dovuto affrontare il cancro prima o poi. E troppi non hanno accesso all’assistenza sanitaria di qualità che sto ricevendo io. E questo non è giusto», ha scritto.

