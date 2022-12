Malesia, frana su un campeggio: 21 morti. Tra loro anche 5 bambini: «Trovati corpi senza vita abbracciati» – Il video

Sono almeno 21 le persone morte a causa della frana che nella notte tra giovedì e venerdì 16 dicembre ha investito un campeggio Batang Kalì, in Malesia. Tra i campeggiatori uccisi mentre dormivano nelle loro tende ci sono anche 5 bambini. Il capo dei vigili del fuoco dello stato di Selangor, Norazam Khamis, citato da Free Malaysia Today ha raccontato di aver trovato due «corpi senza vita abbracciati l’uno con l’altro». Non è ancora chiaro cosa abbia causato la frana: nella zona, infatti, – secondo le autorità – non si sarebbero verificati eventi atmosferici particolarmente violenti.

Il campeggio colpito dalla frana si trova nella città a 50 chilometri a nord della capitale Kuala Lumpur e ospitava al momento della tragedia oltre 90 persone. Secondo il Guardian che cita fonti locali, i proprietari terrieri non avevano una licenza per gestire l’accampamento. Nel frattempo, il primo ministro Anwar Ibrahim ha visitato l’area e ha annunciato aiuti finanziari alle famiglie delle persone uccise o ferite nel disastro. Tutti i campeggi della zona, inoltre, saranno chiusi per una settimana per valutarne la sicurezza.

