Qatar 2022, la Croazia sul podio dei Mondiali. Ma è festa Marocco per l’impresa storica

Finisce 2-1 per i croati la finale di consolazione in Qatar contro il Marocco. Un risultato storico per il gruppo del ct Walid Regragui che regala ai marocchini il miglior piazzamento nella storia per una Nazionale africana

Non riesce al Marocco l’impresa di salire sul podio dei Mondiali in Qatar come prima nazionale africana, fermata dalla Croazia di Modric che vince per 2-1 la finale di consolazione. Gara partita con grande equilibrio, aperta dai croati con Gvardiol di testa e ripresa due minuti dopo dal marocchino Dari colpevole una dormita delle difesa avversaria. Al 42′ è stato poi Orsic servito da Livaja a pennellare col destro il 2-1 poco prima dell’intervallo. Sarò lo stesso Orsic in apertura di ripresa a sfiorare la doppietta, mentre il Marocco riesce a far crescere il pressing per buona parte della seconda parte di gara, costringendo i croati nella propria metà campo.

