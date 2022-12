Dal presunto attacco al Natale di Laura Boldrini alle accuse di massoneria a Macron: i fact-check

Riportiamo in questa speciale galleria la sintesi dei fact-check più interessanti degli ultimi giorni. Questa settimana si è fatto sentire il clima natalizio, facendo tornare in circolazione alcuni meme che vedono protagonista l’ex Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini e i presunti divieti che vorrebbe mettere ai festeggiamenti. Sono poi tornati alcuni grandi classici, dalle teorie del complotto sul Forum di Davos alle accuse di Nazismo rivolte agli ucraini (e ai presunti francobolli che sarebbero stati stampati dalle Poste nazionali – in realtà prodotti da privati). Non sono mancate nemmeno le bufale attorno a Elon Musk, sia da lui diffuse che da lui subìte, e le accuse di massoneria al presidente francese Emmanuel Macron scatenate da un suo insolito gesto con le dita.

