Tra le famiglie più ricche del mondo ce ne è una italiana: è la regina dei dolciumi Ferrero – L’elenco completo

Patrimoni netti a 12 cifre, per centinaia di miliardi. Famiglie che possono vantare una ricchezza superiore a quella di gran parte degli Stati del mondo. Nella lista stilata da Bloomberg, per il quarto anno di fila, a confermarsi come famiglia più ricca del mondo ci sono i Walton, eredi del fondatore della catena di negozi Walmart. Può far sorridere, ma l’inflazione ha colpito anche loro: in 13 mesi, pur conservando il primo posto in classifica, i Walton hanno perso circa 14 miliardi di dollari di patrimonio netto. E in generale, le 25 famiglie più ricche del mondo sono «più povere», rispetto al 2021, di 143 miliardi – ma complessivamente detengono oltre 1.500 miliardi di dollari di ricchezza. Nonostante tutte le difficoltà di quest’anno invece, la prima famiglia italiana a comparire nell’elenco è al 13esimo posto, e ha guadagnato ben 11 posizioni rispetto all’anno precedente. Si tratta della famiglia Ferrero, il colosso dolciario fondato ad Alba nel 1946, che ha un patrimonio netto di 37 miliardi, 3 miliardi di dollari in più in un anno.

Walmart, Hermes, Mars: le prime posizioni

Come si diceva, la prima in classifica – per distacco – è la famiglia Walton, con una ricchezza stimata di 224 miliardi di dollari. Nel loro portafoglio non c’è solo Walmart, basti pensare che nell’ultimo anno uno degli eredi ha acquistato la squadra di football americano Denver Broncos, un altro ha organizzato un grande evento musicale, un’altra ha un museo. Dopo di loro, con 160 miliardi, ci sono gli eredi Mars, l’azienda di barrette e dolciumi, ma anche di prodotti per animali, e che ha sede in Virginia. “Appena” 30 miliardi più dietro, ci sono i fratelli Frederick, Charles, David e William della Koch Industries, generosi finanziatori del Partito repubblicano. L’azienda, ereditata dal padre, si occupa di produzione di energia e raffinazione di petrolio, ed è attiva in numerosi altri settori, dal chimico, al minerario all’allevamento di bestiame. La quarta famiglia più ricca del mondo – la prima non statunitense – è quella di Al Saud, la dinastia regnante in Arabia Saudita, che deve le sue fortune all’estrazione e lavorazione del petrolio. A seguire ci sono gli Hermes, eredi del fondatore della storica maison francese, tra i quali gli attuali Ceo e il direttore artistico della casa di moda. Scorrendo più giù, ecco al 13esimo posto il gruppo Ferrero, l’unico italiano della lista, che dal 24esimo posto del 2021 è risalito di undici posizioni.

La lista completa

La classifica esclude le ricchezze di prima generazione e quelle controllate da un unico erede. Sono esclusi anche i gruppi la cui fonte di ricchezza è troppo «diffusa o opaca» per essere valutata.