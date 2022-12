Spagna, la battaglia degli infarinati: dal finto colpo di stato al lancio di farina e uova – Foto e video

Come da tradizione, il 28 dicembre in Spagna si festeggia la festa degli infarinati. Più precisamente, nella città di Ibi, in provincia di Alicante. La festa è una sorta di Carnevale anticipato, dura un giorno e i partecipanti, chiamati gli Enfarinats (infarinati), simulano un colpo di Stato. Vestiti con abiti militari, sotto fuochi d’artificio, oggi si sono lanciati circa 10mila uova e 600 kg di farina. Hanno finto di prendere il controllo del governo locale e stabilito leggi assurde, come ad esempio una serie di sanzioni a chi cammina sui marciapiedi. Solitamente, una volta conquistata la città e destituito il governo, eleggono un sindaco e fanno un’assemblea. Alcuni degli infarinati, entrano nei negozi e chiedono una tassa, spesso pagata realmente. Il ricavato poi va in beneficienza. Questo finto colpo di stato viene festeggiato da 200 anni ed è parte delle celebrazioni legate al giorno della Strage degli innocenti, il giorno in cui – secondo il Vangelo – il re della Giudea, Erode, ordinò il massacro di tutti i neonati per riuscire a uccidere Gesù.

TWITTER | Al Jazeera / Battaglia degli infarinati, 28 dicembre, Spagna

TWITTER | Al Jazeera / Battaglia degli infarinati, 28 dicembre, Spagna

TWITTER | Al Jazeera / Battaglia degli infarinati, 28 dicembre, Spagna

TWITTER | Al Jazeera / Battaglia degli infarinati, 28 dicembre, Spagna

Foto di copertina: Al Jazeera

Continua a leggere su Open

Leggi anche: