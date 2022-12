Capodanno 2023 nelle piazze italiane. Ecco tutti i concerti gratis nelle principali città

Capodanno si avvicina e con l’attesa per il 2023 anche la voglia di festeggiare. Tra chi parte per mete calde e chi per la montagna, c’è un terzo gruppo che preferisce attendere la fine del 2022 in città, sia quella d’origine o una che si è scelto di visitare per l’occasione. Nei maggiori comuni italiani, infatti, non mancano concerti, feste e spettacoli di fuochi d’artificio per chi vuole celebrare in piazza. Chi ancora non ha programmato nulla, quindi, non ha niente da temere: che si trovi a Roma, Palermo, Napoli o Firenze, troverà sicuramente qualcosa da fare nelle principali piazze italiane.

Roma, in piazza del Popolo grande festa per il nuovo anno

Come ogni anno, piazza del Popolo a Roma è pronta a scaldarsi con il classico concertone completamente gratuito per dare il benvenuto al 2023 con un bel po’ di musica. Ma quali sono gli ospiti che si esibiranno sul palco del concerto di Roma? A scaldare la capitale saranno Elodie, Franco 126, Madame, e Sangiovanni. A condurre la serata, dalle 21.30, saranno invece Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, le voci che ogni giorno accompagnano gli ascoltatori di Rds. Passata la mezzanotte, poi, la serata cambierà tono grazie al dj-set di Dimensione Suono Roma. Si tratta di un evento per il quale c’è tanta attesa dato che ritorna a far ballare i romani e i visitatori dopo due anni di fermo a causa della pandemia. A riguardo, Alessandro Onorato, l’assessore capitolino ai grandi eventi, ha dichiarato: «Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa anche se molte altre città hanno rinunciato perché Roma è tornata a essere la capitale dei grandi concerti, ma con il sindaco abbiamo voluto tenere conto del fatto che molti giovani non possono permettersi biglietti molto costosi».

Milano, nessun evento in piazza Duomo

A Milano «non prevediamo un evento di Capodanno». È stato chiaro il sindaco di Milano Beppe Sala, che ha aggiunto: «I pochi fondi che avevamo li abbiamo messi in alberi e luminarie». Ciò non vuol dire, però, che nei locali della città non siano stati organizzati eventi di ogni tipo. Chi le cerca, a Milano potrà trovare feste in discoteca e cene in ristoranti per tutte le tasche, negli hotel, nelle ville storiche, e non solo. Forse tra i più suggestivi, sono gli eventi di Capodanno sulle varie terrazze con vista Duomo che circondano la piazza principale del capoluogo meneghino. Scegliendo di aspettare il 2023 in queste location esclusive, si potrà godere di tanta buona musica e drink.

Brescia, serata in piazza con Paolo Belli e The Big Band

Se l’amministrazione del capoluogo della Lombardia non ha previsto nessun evento in piazza per la fine del 2022 e l’inizio del 2023, lo stesso non si può dire della vicina Brescia. Dalle 21.30 in piazza Loggia a calcare il Palco sarà il cantautore Paolo Belli con la sua Big Band per portare ottima musica e tante risate a tutto il pubblico e a chi seguirà la serata su Radio Bresciasette.

Mantova, in piazza Sordello con Mannarino

Serata di grande musica anche a Mantova, dove a esibirsi sul palco di piazza Sordello sarà il cantautore Mannarino, dalle 22. Scoccata la mezzanotte, dalle 00.30 a far ballare i mantovani saranno i dj di Radio Bruno, che terranno compagnia al pubblico fino alle 2.

Napoli, in piazza del Plebiscito con Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Grande ritorno per il concerto in piazza del Plebiscito a Napoli. A condurre la serata del 31 dicembre ci sarà una coppia d’eccezione: quella formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tra gli ospiti che si avvicenderanno sul palco anche Peppe Iodice, Lina Sastri, Francesco Paoloantoni, Peppino di Capri, Franco Ricciardi e Andrea Sannino. Con tanta musica si arriverà fino a mezzanotte, quando per dare il benvenuto al 2023 avrà il via lo spettacolo pirotecnico della città. Grandi ospiti anche per altre maggiori città campane. Per salutare il nuovo anno, a Pozzuoli si esibirà Clementino. Il palco di Salerno sarà calcato dai Negramaro, mentre ad animare Amalfi saranno i dj di radio Kiss Kiss Marco e Flavio.

Torino, in piazza con Willie Peyote e Tolovesyou

Musica e concerti anche in Piazza Castello a Torino, dove chi sceglierà la location per attendere Capodanno 2023 lo potrà fare accompagnato dalle barre di Willie Peyote e i giochi di parole degli Eugenio in Via di Gioia. A calcare il palco di uno degli eventi di Capodanno più grandi d’Italia, il Tolovesyou, saranno anche i Subsonica, le giovanissime Beba e Ginevra e i Cantafinoadieci.

Verona, in piazza Bra con Radio 102.5

Ai piedi dell’Arena di Verona, proprio sotto la stella di Natale di Piazza Bra è in programma il tradizionale concerto di capodanno della città scaligera. L’ospite più atteso è Niveo, vincitore di Amici, che sarà accompagnato dai migliori dj di Radio 102.5 e Radio Zeta. Scoccata la mezzanotte, sarà arrivata l’ora anche del tradizionale spettacolo pirotecnico della città.

A Bologna con il rogo del Vecchione in piazza Maggiore

Tutto pronto anche a Bologna, dove si festeggerà il capodanno con il tradizionale rogo del Vecchione preparato dal collettivo Parasite 2.0. In piazza Maggiore sono attese circa 10 mila persone che guarderanno bruciare il fantoccio che durante l’ultima edizione vinse il concorso. A precedere il rogo sarà Alessandro Bergonzoni con il suo Udendo.

A Bari con i Boomdabash in piazza della Libertà

Nella città pugliese il concerto di Capodanno sarà in piazza della Libertà. L’evento sarà condotto da Federica Panicucci e sul palco si avvicenderanno numerosi ospiti. Tra loro ci sarà Rkomi, ma anche i Boomdabash e La Rappresentante di Lista. La serata proseguirà poi con Dj Radio Norba e Radio 105.

A Palermo con Francesco Gabbani e gli Shakalab in piazza Castelnuovo

Anche a Palermo sarà possibile salutare il 2023 con una festa in piazza, tanta musica, e divertimento. A calcare il palco di piazza Castelnuovo, davanti al teatro Politeama, sarà Francesco Gabbani. Con lui ci saranno anche gli Shakalab, e la Sicily Pop Orchestra. A condurre la serata, a partire dalle 20, sarà Sergio Friscia con Ylenia Totino. Menzione d’onore per un’altra città siciliana: Agrigento, che festeggerà l’arrivo dell’anno nuovo sulle note di Achille Lauro.

Ad Olbia con Emma Marrone e ad Alghero con Max Pezzali

Anche nelle piazze sarde sarà possibile festeggiare con musica dal vivo, balli e divertimento. A calcare il palco della piazza principale della città ci sarà Emma Marrone. Ad Alghero, invece, ad animare la serata è atteso Max Pezzali.

