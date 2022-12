È morta Barbara Walters, addio alla prima conduttrice di un Tg serale

È morta a 93 anni la giornalista americana Barbara Walters, prima donna nel 1976 a condurre per Abc news un notiziario televisivo serale, con un contratto quinquennale da 5 milioni di dollari che le valse l’appellativo di «Million-dollar baby». Per circa 50 anni di carriera alla Abc, e prima ancora alla Nbc, Walters ha realizzato interviste esclusive con importanti personalità, a cominciare da tutti i presidenti americani, da Richard Nixon a Barack Obama, passando per Muammar Gheddafi, Fidel Castro e lo Shah dell’Iran, che la giornalista intervistò durante il ricoveri al Cornell Medical Hospital nel novembre 1979. Negli ultimi anni aveva condotto un talk show al mattino per la Abc, «The View». L’ultima puntata era stata registrata nel 2014 a 84 anni, con cui ha concluso di fatto la sua carriera nel mondo dell’informazione. Da allora seguirono solo sporadiche apparizioni in Tv come ospite.

