Una scossa di terremoto è stata registrata in provincia di Roma con magnitudo provvisoria compresa tra 3.1 e 3.6, poi rivista a magnitudo 3.3. Secondo l’ingv, il sisma è avvenuto intorno alle 14.07, avvertita in modo forte nella zona di Tivoli, oltre che a Monterotondo e nella zona di via Tuscolana.

In aggiornamento

