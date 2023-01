Fvg, il vademecum anti-stupro del comune di Cividale: «Non sorridete agli sconosciuti, non indossate abiti vistosi»

La sindaca leghista si difende: «Se una usa le gonne così corte che si vedono le mutande, per me è di cattivo gusto»

Un opuscolo che il comune di Cividale del Friuli (Udine) ha deciso di distribuire alle scuole consiglia alle ragazze di evitare «sorrisi ironici o provocatori a sconosciuti». Le esorta a non indossare «abiti troppo eleganti o vistosi». E ammonisce maschi e femmine: «Non guardate insistentemente e non fate commenti indirizzati all’altrui ragazzo/a». Il Quotidiano Nazionale racconta oggi che il vademecum “Prevenire le aggressioni, combattere la violenza“, edito dal comune e dalla Regione Friuli Venezia Giulia nasce da un’iniziativa della sindaca leghista Daniela Bernardi.

«Sono contenta che l’opuscolo, redatto da psicologi, sia stato finalmente letto dagli studenti con spirito critico. Dicono che è un testo medievale? Se una usa le gonne così corte che si vedono le mutande, per me è di cattivo gusto. E io non sono anacronistica», dice lei. Gli studenti non sembrano d’accordo: «Protestiamo perché riteniamo inaccettabili le frasi contenute in questo opuscolo – dice al quotidiano Beatrice Bertossi, coordinatrice del Movimento studentesco per il futuro –. Ma contestiamo anche l’opportunità stessa di un volantino rivolto alle potenziali vittime, quando è noto che la prevenzione delle violenze di genere deve partire innanzitutto dagli aggressori».

