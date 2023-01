Il governo Meloni cambia i vertici di Economia ed Esteri: via Rivera e Sequi, arrivano Barbieri e Guariglia. Ecco chi sono

Ora è ufficiale. Alessandro Rivera è stato sollevato dal governo Meloni dall’incarico di direttore generale del Tesoro, che ricopriva dall’agosto 2018. Al Consiglio dei ministri di questa sera il ministero dell’Economia porterà la proposta di nomina al suo posto di Riccardo Barbieri Hermitte. Resta al suo posto invece Biagio Mazzotta, a capo della Ragioneria generale dello Stato, mentre Ilaria Antonini guiderà l’Amministrazione Generale del personale e dei servizi (Ilaria Antonini). Lo ha fatto sapere il dicastero in una nota, con la quale il ministro Giancarlo Giorgetti ha porto i ringraziamenti ai funzionari uscenti «per il lavoro svolto con dedizione e competenza».

Chi è il nuovo direttore generale del Tesoro

Romano, classe 1958, ex bocconiano, con un Phd alla New York University, Barbieri Hermitte ha iniziato la sua carriera come docente di economia industriale alla Bocconi. Ha lavorato poi in diverse istituzioni finanziarie: JPMorgan, quindi Morgan Stanley e Bank of America, e poi alla banca giapponese Mizuho (nella sede di Londra), prima di approdare al ministero dell’Economia come direttore analisi economico-finanziaria del Tesoro. Negli ultimi quattro anni e mezzo Barbieri ha scritto sopratutto di economia e mercati dell’Eurozona. È ospite frequente di CNBC e Bloomberg TV ed è spesso citato da Financial Times, Wall Street Journal, Reuters e Bloomberg.

Nuova guida anche alla Farnesina

L’esecutivo, che da alcune settimane sta procedendo a sostituire i responsabili di alcune agenzie e dipartimenti chiave, si appresta a sostituire anche il segretario generale del ministero degli Esteri. A coordinare il lavoro della diplomazia italiana, sotto la guida politica di Antonio Tajani, sarà l’attuale ambasciatore a Madrid Riccardo Guariglia. Lo ha appreso l’Ansa da fonti della maggioranza. Guariglia prenderà il posto di Ettore Francesco Sequi, già ambasciatore in Cina, che era stato nominato segretario generale da Luigi Di Maio nel maggio 2021. Nato a Chicago nel 1961, Guariglia è stato invece ambasciatore a Varsavia dal 2011 al 2014, capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, poi capo di gabinetto del Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, durante il primo governo Conte.

