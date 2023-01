«Pace e giustizia»: il drammatico e commovente appello della madre e del patrigno di Tyre Nichols – I video

Un appello deciso, quello rivolto da Rodney Wells alla comunità afroamericana di Memphis, Tennessee, dove il figlio di sua moglie Tyre Nichols è morto lo scorso 10 gennaio e per il cui omicidio sono ora incriminati cinque poliziotti accusati di averlo pestato a morte. «Vogliamo pace», ha detto sicuro Wells, «non vogliamo nessun tipo di rivolta, nessun tipo di scontro. Vogliamo proteste pacifiche: questo è quello che vuole la famiglia, questo è quello che vuole la comunità». Il video del pestaggio è stato già mostrato alla famiglia, ai legali e agli investigatori. Per questo ora, a poche ore dalla diffusione pubblica delle immagini, si temono violenze e scontri in città. «Per favore, protestate», ha ripetuto il patrigno di Tyre, «ma protestate pacificamente». Poi è intervenuta anche la madre: «Non ho visto il video, mi hanno detto che è orribile: per favore, non fatelo vedere ai vostri figli», e ha poi proseguito con la voce rotta dall’emozione, «questa cosa non doveva succedere: ora voglio giustizia per mio figlio».

