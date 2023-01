Torino, lo studente di medicina colpito da una bici lanciata dai Murazzi

Mauro Glorioso era in coda per entrare in un locale. Si cercano dei minorenni a cui era stato impedito l’ingresso

Il 21 gennaio scorso lo studente di medicina Mauro Glorioso era in coda per entrare in un locale notturno dalle parti di via Po a Torino. In quel momento è stato colpito da una bicicletta a noleggio lanciata da una balconata. Il 24enne originario di Palermo si trova in un reparto di rianimazione al Cto: è in coma farmacologico. Ha un grave trauma alle colonne vertebrali con lesioni alle vertebre cervicali. Da due giorni i medici stanno provando a ridurre la sedazione per svegliarlo gradualmente. Intanto da una settimana le indagini vanno avanti: gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. In un video si scorgono tre ragazzi affacciati alla balconata dei Murazzi.

La bicicletta è finita addosso a Glorioso intorno all’una di notte. Pesava una quindicina di chili. La pubblica ministera Livia Locci ha saputo che poco prima dell’evento un gruppo di ragazzi era stato allontanato dal locale “The Beach”: dopo le 23 i minorenni non possono entrare. Questo aveva provocato una discussione. I carabinieri indagano per capire se il fatto c’entri qualcosa con la bici.

