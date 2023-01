Australian Open, Djokovic si prende la decima vittoria in carriera: battuto Tsitsipas in finale

È il trionfo di Novak Djokovic agli Australian Open, vinti dal serbo per la decima volta in carriera. Nella finale di Melbourne, il campione ha battuto Stefanos Tsitsipas in tre set, con il punteggio di 6-3, 7-6(7/4), 7-6(7-5). Per Djokovic si tratta del ventiduesimo titolo nello Slam, eguagliando il primato di Rafa Nadal. Dopo il punto decisivo l’atleta ha raggiunto il box del suo staff, dove si è lasciato andare in un abbraccio con la madre Dijana e il coach Goran Ivanišević, per poi stendersi sul pavimento e abbandonarsi in un pianto liberatorio. Il campione serbo, successivamente, è tornato in campo, dove è rimasto a lungo seduto, con il viso coperto dall’asciugamano. Una vittoria che sa di rinascita dopo il problema muscolare alla coscia nella prima parte del torneo e le polemiche che avevano colpito il padre Srdjan perché fotografato con alcuni supporter pro-Putin e rimasto fuori dal box del figlio per semifinale e finale. Da domani il serbo tornerà in testa alla classifica del ranking Atp.

