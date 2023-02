L’annuncio delle autorità: abbiamo ritrovato un ago in un pagliaio

La capsula radioattiva persa in Australia è stata ritrovata. Il colosso minerario Rio Tinto e le autorità locali la cercavano da giorni. Si trattava di una piccola quantità di cesio-q37, un sottoprodotto della fissione nucleare dell’uranio. Steve Dawson, capo dei servizi di emergenza dell’Australia Occidentale, si è detto soddisfatto: «È una cosa positiva. Come ho detto, è stato trovato un ago in un pagliaio. Penso che la popolazione dell’Australia Occidentale potrà dormire meglio stanotte». L’oggetto era stato perso lungo un tragitto di circa 1.400 chilometri. Il suo trasporto era sotto responsabilità di un’azienda terza che era stata incaricata da Rio Tinto. Il corriere era partito il 12 gennaio. Secondo le ipotesi delle autorità australiane era caduta dal camion che la trasportava a causa dell’allentamento delle viti di sicurezza che la fissavano.

