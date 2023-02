Renzi-Shakira al Pd-Piqué: «Avevi una Ferrari e l’hai scambiata con una Twingo» – Il video

Sono passati quasi quattro anni da quando Matteo Renzi ha lasciato il Pd, un po’ meno Carlo Calenda. Ma i rimpianti per quegli anni riemerge periodicamente, come in una coppia separata che non riesce mai a farsi una nuova vita. L’ex premier perde occasione di ricordare i successi dell’epoca, fino al suo mitologico 40% alle Europee. E non si è neanche fatto sfuggire l’opportunità oggi 5 febbraio a un evento a Milano a sostegno di Letizia Moratti per la Regionali in Lombardia, quando il leader di Italia Viva si è praticamente paragonato a Shakira. Parlando degli ormai ex compagni del Pd, Renzi ha detto: «Avevano me e Calenda che parlavamo di lavoro con industria 4.0 e Jobs act, ora hanno gente che dice che bisogna recuperare Lenin e Speranza che dice che bisogna abbattere il neoliberismo». A quel punto per Renzi è troppo ghiotta l’occasione per non approfittarne e si lancia sul paragone della rottura più rumorosa degli ultimi tempi: «Avevano una Ferrari e l’anno scambiata con una Twingo». Resta da capire se il Pd farà fino in fondo come Piqué, restando in silenzio.

