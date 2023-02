Lecco, madre e figlio trovati morti in casa: l’ipotesi di un incidente con il montascale

Una madre e suo figlio sono stati trovati morti questa mattina nella loro casa a Valgreghentino, un piccolo comune in provincia di Lecco. Stando ai primi accertamenti, si sarebbe trattato di un tragico incidente domestico collegato al montascale utilizzato dalla donna, costretta a stare in carrozzina. Il figlio, di 54 anni, stava cercando di aiutare la madre a salire sul montascale, che potrebbe aver avuto un malfunzionamento. A quel punto, sia la donna che il figlio – nel tentativo di salvarla – sarebbero caduti dalle scale. A dare l’allarme è stato il marito dell’anziana donna. Quando i soccorsi sono arrivati sul luogo dell’incidente, però, non hanno potuto fare altro che constatare i due decessi. Gli inquirenti sono al lavoro per accertare la dinamica dell’accaduto.

