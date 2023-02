L’allarme dell’ambasciata Usa ai cittadini americani: «Andate via subito dalla Russia»

L’ambasciata americana in Russia ha esortato i cittadini statunitensi a lasciare «immediatamente» il paese. I cittadini statunitensi che «risiedono o viaggiano in Russia dovrebbero partire immediatamente», recita la nota. Che invita ad «esercitare una maggiore cautela a causa del rischio di detenzioni illegali». L’ambasciata invita inoltre cittadini americani a «non recarsi in Russia». Perché potrebbero arrivare «conseguenze imprevedibili dell’invasione immotivata e su larga scala dell’Ucraina da parte delle forze militari russe». Ma l’ambasciata mette anche in guardia dalle potenziali molestie e dal rischio di detenzione. E anche «dall’applicazione arbitraria della legge locale, dei voli limitati in entrata e in uscita dalla Russia, della limitata capacità dell’Ambasciata di assistere i cittadini statunitensi in Russia e della possibilità di terrorismo». Sul sito dell’ambasciata americana a Mosca si legge poi che «i cittadini statunitensi devono tenere presente che le carte di credito e di debito statunitensi non funzionano più in Russia e che le opzioni per trasferire elettronicamente fondi dagli Stati Uniti sono estremamente limitate a causa delle sanzioni imposte alle banche russe. Ci sono segnalazioni di carenze di liquidità in Russia».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: