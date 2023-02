Opéra di Parigi, dormire a casa de «Il fantasma dell’Opera» con 37 euro? Ecco come prenotare l’insolito soggiorno – Le foto

Con il grande rientro in scena in ben 15 paesi del musical Le Fantôme de l’Opéra, tratto dal romanzo di Gaston Leroux, la piattaforma Airbnb ha deciso di esaudire uno dei desideri più grandi degli appassionati del componimento narrativo: soggiornare nel palco d’Onore del teatro dell’Opéra di Parigi, il maestoso Palais Garnier, dove aleggia ancora lo spettro del Fantôme Erik. «La storia del mio bisnonno ha ispirato tante persone nel corso degli anni. Questo è il momento perfetto per rendergli onore e dare il benvenuto ai fan(tasmi) per un soggiorno unico nell’iconica location del suo romanzo», scrive la host del soggiorno, Véronique Leroux, nonché pronipote del romanziere francese. A chi riuscirà a prenotare l’insolito soggiorno, verrà concesso anche un tour delle aree segrete del Palais, raramente aperte al pubblico, inclusi gli archivi privati dell’Opéra e il famoso lago sotterraneo, dimora del fantasma di Leroux. Non solo, Airbnb fa sapere inoltre che i fortunati ospiti potranno partecipare a una lezione privata del balletto con uno dei ballerini del teatro, assistere a un recital esclusivo eseguito dagli artisti e, infine, degustare una cena nel sontuoso Foyer de la Danse, la storica sala prove privata situata dietro al palco.

Come prenotare “l’esperienza”

Sarà possibile prenotare l’esperienza francese a partire da mercoledì 1 marzo 2023 alle ore 18 e sul sito di Airbnb. Il soggiorno – disponibile per un massimo di due persone – durerà una notte e avrà luogo, si legge sul sito della piattaforma, domenica 16 luglio al costo di 37 euro, in onore del numero rappresentativo del Palco dove verrà allestita l’insolita camera. I requisiti per poter partecipare sono due: essere maggiorenni e avere un profilo Airbnb verificato con buone recensioni.

