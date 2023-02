Usa, intercettati quattro aerei da guerra russi sopra i cieli dell’Alaska. Norad: «Non è una minaccia»

Sono quattro gli aerei russi da guerra «individuati, seguiti e identificati con certezza e intercettati» dal Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (Norad) sopra i cieli dell’Alaska. Lo ha reso noto la stessa Organizzazione congiunta di Canada e Stati Uniti su Twitter, sottolineando che i velivoli di Mosca «si trovavano nella zona di identificazione della difesa aerea dell’Alaska (ADIZ) il 13 febbraio». Gli aerei russi sono rimasti nello spazio aereo internazionale e non sono entrati in quello statunitense o canadese. «Questa attività russa nella zona ADIZ del Nordamerica – si legge nella nota – avviene regolarmente, non è considerata come una minaccia o considerata una provocazione. Il Norad ha anticipato questa attività russa e, come risultato della nostra pianificazione, era preparato ad intercettarla». L’identificazione dei quattro velivoli militari di Mosca, arriva il giorno dopo la comunicazione del ministero della difesa olandese relativa all’intercettazione da parte di due caccia F-35 di una formazione di tre aerei militari russi sopra la Polonia. Gli aerei in questione si erano infatti avvicinati «all’area di responsabilità polacca della Nato provenendo da Kaliningrad», aveva dichiarato ieri, martedì 14 febbraio, il dicastero.

