Il figlio di Pirlo aggredito in pieno centro a Torino: «Calci, sputi e sassi contro l’auto» – Il video

Nicolò Pirlo, il figlio dell’ex campione della Nazionale Andrea, è stato aggredito in pieno centro a Torino mentre si trovava in auto con un amico. «Ero in macchina con un amico e questo gruppo di ragazzi ha provato a salire. Poi ci hanno preso a calci l’auto e ci hanno lanciato sassi. Non siamo mai scesi dall’auto per fortuna», ha spiegato a Fanpage. In una storia su Instagram, pubblicata dallo stesso Pirlo jr., si vedono – probabilmente in un secondo momento – i quattro ragazzi incappucciati che li hanno importunati. A un certo punto la sequenza si interrompe e si nota uno dei giovani lanciare un sasso contro la vettura. «È normale trovare in centro a Torino quattro ragazzi che lanciano sassi sulla macchina, sputando e tirando calci?», si legge nel contenuto pubblicato sul social.

