Berlino, morta una bambina di 5 anni trovata in fin di vita in un parco. Arrestato un 19enne

A Pankower Bürgerpark, alla periferia nord di Berlino, è stato ritrovata in fin di vita una bambina di 5 anni. Rianimata sul posto dai vigili del fuoco, secondo Welt, è morta poco dopo in ospedale. Della bambina era stata denunciata la scomparsa nel pomeriggio, in un altro parco. In un tweet la polizia ha fatto sapere che le ferite sul corpo indicano che potrebbe trattarsi di un omicidio. Gli investigatori hanno arrestato un sospettato, un ragazzo di 19 anni. Secondo il quotidiano Bild, un passante avrebbe notato la bambina e avrebbe subito allertato i soccorritori.

