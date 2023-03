Belgio, bimba di origine italiana muore dopo una caduta: aperta un’inchiesta per presunte percosse

Una bambina di 6 mesi di origini italiane è morta questa notte in Belgio dopo essere stata ricoverata in seguito a una frattura cranica riportata nella caduta in un asilo nido. Secondo quanto dichiarato dall’educatrice che l’aveva in custodia si è trattato di una caduta accidentale, ma la ricostruzione non convince gli inquirenti che hanno aperto un’inchiesta per presunte percosse. I riscontri medico legali, infatti, scrivono i media locali, avrebbero certificato che i danni sul corpo della bambina non sarebbero compatibili con una caduta, bensì con delle percosse. La tragedia si è consumata nella mattinata di lunedì 28 febbraio all’interno di un asilo nido nella cittadina di Kessel-Lo, dove i genitori della bimba, entrambi ricercatori, si sono trasferiti da anni. «La sua perdita ci lascia una voragine nel cuore», hanno scritto i due sui social.

