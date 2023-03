Denise Pipitone, prelevato il Dna da una 20enne a Roma. La sorpresa della madre: «Aspettiamo, ma senza illusioni»

Ieri sera, durante la trasmissione televisiva Quarto grado su Rete4, è stata data una notizia che potrebbe segnare un punto di svolta nel caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il 1° settembre nel 2004 a Mazara del Vallo. Il suo Dna potrebbe corrispondere a quello di una ragazza bosniaca di 20 anni, che i carabinieri avrebbero prelevato in un campo rom a Roma. Ma i genitori di Denise, Piera Maggio e Pietro Pulizzi, sul loro profilo social rendono noto: «Non possiamo permetterci illusioni dolorose». Spiegano: «Siamo stati informati ieri sera per mezzo dei vari messaggi che ci sono pervenuti. Non eravamo a conoscenza di nulla. Rimaniamo in attesa di eventuali notizie concrete, sempre con i piedi a terra». Il loro legale, l’avvocato Giacomo Frazzitta, ha commentato all’Ansa: «Sono fughe di notizie che colpiscono al cuore una madre e un padre in attesa. E queste cose non dovrebbero accadere». Secondo quanto riporta Fanpage, la ragazza bosniaca di etnia rom che è stata sottoposta al prelievo di Dna si chiama Denisa, ed è stata avvicinata dalle forze dell’ordine lo scorso martedì. L’intento è quello di esaminare il suo patrimonio genetico e compararlo con quello della bambina scomparsa nel nulla all’età di 4 anni, quasi 19 anni fa, mentre giocava per strada con il suo cuginetto. I risultati del test saranno noti nelle prossime settimane.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: