Ragusa, uccisa a coltellate la moglie di un carabiniere: arrestato il cognato

Ha ucciso sua cognata a coltellate Mariano Barresi, 66 anni, arrestato dai carabinieri a Giarratana, nel Ragusano. La vittima, Rosalba Dell’Albani, 52 anni, è stata uccisa nella casa della madre, dove si trovava per accudirla durante la notte. Barresi abita al piano inferiore dello stesso stabile ed è sposato con la sorella della vittima. La donna è sposata con un brigadiere dei carabinieri in servizio a Ragusa. Al momento non è stato chiarito il movente dell’omicidio. Secondo le prime informazioni, il delitto è stato commesso durante la scorsa notte attorno alle 4. La vittima, al momento dell’omicidio, era vicino alla madre che accudiva. L’ipotesi degli inquirenti è che dietro l’aggressione ci fossero vecchie liti famigliari tra i due. Barresi è assistito da un legale di fiducia, ma al momento sarebbe rimasto in silenzio.

