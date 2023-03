Gianlugi Nuzzi bloccato sul volo Londra-Milano, l’annuncio surreale a bordo: «L’aereo pesa troppo, qualcuno deve scendere…» – Il video

Disavventura per il giornalista Gianluigi Nuzzi che si è ritrovato bloccato in aereo ancor prima del decollo per un «problema di peso». In un video sul suo profilo Instagram, il conduttore di Quarto grado ha mostrato un’assistente di volo costretta a fare un annuncio che ha lasciato di stucco tutti i passeggeri ormai accomodatisi sulle poltrone: «Siamo bloccati nell’aereo – scrive Nuzzi – perché dicono c’è vento e l’aereo pesa troppo… cercano 5 volontari che scendano e stiamo a Londra… Fantascienza». Il giornalista si trovava sul volo Londra – Milano Linate, da cui l’assistente di volo ha provato a trovare quattro uomini e una donna disposti a scendere per alleggerire il velivolo. Qualcuno tra le poltrone ha anche lanciato la provocazione per individuare i volontari: «Il capitano e le hostess», ma l’assistete senza scomparsi risponde sorridendo: «Sono qui a lavorare oggi, a fare la traduttrice per voi». E quindi l’alternativa tramonta subito. E c’è chi a bordo prova a fare due conti, in attesa di capire a quanto ammonta il possibile rimborso.

