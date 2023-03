«Avevo sonno e volevo dormire». Monza, si addormenta sui binari e blocca il treno: denunciato

Un uomo di 49 anni di origini marocchine è stato denunciato dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio. Si è sdraiato ubriaco sui binari del treno all’interno della stazione ferroviaria di Meda (Monza). «Avevo sonno e volevo dormire», si è giustificato. Sposato, senza lavoro e con precedenti per rissa, l’uomo ieri pomeriggio ha bloccato il transito di un convoglio proveniente da Milano Cadorna e diretto a Erba (Como), causando un ritardo del treno di circa 30 minuti. Per spostarlo dai binari alla banchina sono intervenuti i carabinieri di Meda.

