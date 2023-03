L’italiano fermato in Nepal: «Ha sottratto reperti archeologici»

Un 27enne di Brescia è stato fermato in Nepal dalle autorità locali. L’accusa è di aver sottratto reperti archeologici protetti. Tiziano Ronchi, docente di Arti Visive all’Accademia Santa Giulia, al momento si trova in ospedale per alcune patologie pregresse. Il docente è accusato di aver raccolto dei reperti archeologici, in particolare un frammento ligneo, durante la visita a un tempio a Bhaktapur. Secondo la versione difensiva avrebbe preso e osservato i reperti per poi riporli dove si trovavano in origine. La vicenda è seguita dalla Farnesina e dal consolato italiano a Calcutta.

