Roma, la droga venduta via Telegram e Instagram: la consegna a domicilio costava 10 euro in più

Il canale Telegram e il profilo Instagram si chiamavano The plug boyz Official. Pubblicizzava l’intero servizio. Partendo dalla droga in vendita fino alla consegna. Con sconti e promozioni. Un giro d’affari di cinque mila euro al giorno organizzato da M. B., residente ad Aprilia e 20 enne. Fino a qualche giorno fa, racconta oggi Il Messaggero, vendeva droga di ogni tipo e offriva anche il trasporto. Ma l’ultima consegna ha visto anche l’arrivo della polizia. Che lo ha arrestato al Casilino domenica notte. A maggio i poliziotti del distretto Porta Pia avevano intercettato due ragazzi di 20 e 22 anni di Potenza in via Tiburtina. Stavano salendo su un autobus per la Basilicata con 21mila dosi di hashish nello zaino. La rete di contatti dei due ha portato a un altro canale Telegram: “il fumo di Tor Bella Monaca”. Anche lo spacciatore di Aprilia è stato beccato durante una consegna. In via dei Giordani, dove c’è un campo rom. In auto hanno trovato dosi di cocaina e hascisc. Tutte con lo stesso logo dei Plug Boyz. Sul canale Telegram il 20 enne pubblicizzava il delivery: «Portiamo noi da voi con 10 euro in più». E ancora: «Spedizioni in 48 ore con 20 euro di supplemento». Il ragazzo postava anche video in cui mostrava la merce in vendita. Solo sui social contava 1.300 followers. Ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire la rete dei contatti.

