Neonato morto in ospedale a Roma subito dopo il ricovero, sospetti su un rito di circoncisione in casa

Un neonato di appena 20 giorni è morto dopo essere stato portato d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata a Roma. Il piccolo sarebbe morto dopo una grave emorragia provocata, secondo le prime ipotesi degli inquirenti, da un riturale di circoncisione. Il rito si sarebbe svolto in una casa a Colonna, vicino la Capitale, dove è attiva una comunità nigeriana. Come riporta il Corriere della Sera, è stata la madre a chiede aiuto a una pattuglia dei carabinieri all’alba di oggi, 24 marzo. La donna aveva in braccio il bambino già privo di sensi. Chiamata l’ambulanza del 118, il neonato è stato portato in ospedale, dove però è morto subito dopo il ricovero.

