Vacanze impossibili: schizzano i prezzi per aerei e treni. Quanto costa spostarsi per Pasqua

Si avvicina Pasqua e milioni di italiani viaggeranno tra le città per raggiungere le famiglie con cui trascorrere le festività. Ma come ogni festa ad aumentare non sono solo gli spostamenti, ma anche i prezzi dei voli. È cosa nota ormai che alcuni viaggi raggiungono prezzi esorbitanti sotto le feste, in particolare per quelli da Nord a Sud. E Assoutenti ha realizzato uno studio, riporta il Sole 24 Ore, che delinea quanto costerà per gli italiani viaggiare durante la Pasqua alle porte. Si stima che saranno almeno 8 milioni le persone che partiranno, mentre circa 2 milioni e mezzo sono gli indecisi. Nelle ultime festività di Natale, il caro voli era finito anche nel mirino dell’Antitrust che avevano avviato un’istruttoria contro alcune compagnie aeree (Ryanair, Easyjet e Wizz Air) per capire se avessero distorto la concorrenza aumentando i prezzi dei biglietti sulle tratte per la Sicilia. Queste vacanze però sembra non essere cambiato molto. Ecco i prezzi delineati da Assoutenti, che intanto fa appello al Governo per vigilare il comportamento delle compagnie aeree che effettuano collegamenti soprattutto per le isole come Sicilia e Sardegna.

I prezzi per i viaggi dal Nord al Sud

I voli verso la Sicilia sono da sempre tra i più costosi. Il volo di sola andata da Roma a Catania per giovedì 6 aprile parte da 369 euro. Mentre quello dalla Capitale a Palermo inizia da 253 euro. Se da Milano si vuole raggiungere Brindisi, sempre quel giorno, il prezzo inizia da 182 euro. Se dal capoluogo lombardo si vuole arrivare a Cagliari si parla, invece, di 154 euro. Da Roma sarebbe invece ben 160. Prezzi base, a cui poi andranno aggiunti i prezzi aggiuntivi, come ad esempio i bagagli o eventuali assicurazioni sul biglietto.

La situazione (che non migliora) dei treni

Non solo aerei. Anche chi decide di muoversi con il treno, non trova grandi sconti. La tratta Torino-Napoli per i prossimi 6 o 7 aprile costa con 95,90 euro con la compagnia Italo e 92,90 con Trenitalia. Raggiungere, invece, Salerno partendo da Milano – sempre con Trenitalia – costa almeno 104 euro. Da Milano a Bari sono 169,90 euro e 164 da Torino a Reggio Calabria. Con Italo non ci si discosta molto se non di qualche decina di euro. «Il trasporto ferroviario registra aumenti del +4,9% su base annua, mentre i voli nazionali sono rincarati rispetto allo scorso anno addirittura del +71,5%, quelli internazionali segnano invece un +59%», dichiara il presidente dell’associazione Furio Truzzi.

I viaggi all’estero

Se spostarsi dal Nord al Sud dell’Italia è un colpo ai portafogli degli italiani, anche per l’estero non ci sono buone notizie. Il volo di sola andata Milano-Sharm el-Sheikh del 7 aprile costa ben 521 euro. Leggermente meno se si decide di partire dalla Capitale (400 euro). Per raggiungere Capo Verde si parla di oltre 700 euro sia da Milano che da Roma. Chi punta alle Seychelles metta in conto cifre simili. Da Malpensa, rileva ancora l’associazione, sono 690 euro e da Fiumicino 500. Infine, Milano–Maldive ben 750 euro.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: