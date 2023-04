Napoli, tentano di portargli via lo scooter, ma l’ingegnere non cede e gli sparano due colpi alle gambe – Il video

Lo minacciano di lasciare lo scooter, ma lui si rifiuta e gli sparano. Succede nella periferia est di Napoli, in via Reggia di Portici nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Il tutto è accaduto in pochi minuti, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. L’uomo, un ingegnere di 32 anni, stava facendo benzina in un distributore quando si sono avvicinati due rapinatori con una pistola in mano, che lo hanno minacciato dicendogli di lasciargli la moto. Ma lui non ha ceduto e così gli hanno sparato due colpi di pistola alle gambe. Le immagini risalgono alla sera di mercoledì 29 marzo, attorno alle 19.30. I due delinquenti non erano riconoscibili in volto perché coperti. Ma uno dei due sembra essere molto giovane, probabilmente minorenne. Dal video delle telecamere di sicurezza si vede la dinamica dei fatti: uno resta in sella alla moto, mentre il più giovane scende dal veicolo mostrando la pistola al 32enne. Di fronte alla resistenza di quest’ultimo, il rapinatore cerca di insistere, tentando anche di staccare la pompa dal serbatoio dello scooter. Quando capisce che l’uomo non ha intenzione di scendere, gli spara. I carabinieri di Poggioreale stanno indagando su quanto successo. Intanto, il 32enne è stato trasportato all’Ospedale del Mare, dove è stato ricoverato in prognosi riservata con ferite a gambe e bacino. Le condizioni dell’uomo sono migliorate, ma non si esclude che possa ancora essere in pericolo di vita.

