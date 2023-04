L’imboscata per il compagno della ex a Soresina, il pestaggio tre contro uno per convincerlo a lasciarla

Voleva vendicarsi della sua ex fidanzata che lo aveva lasciato e aveva trovato un nuovo compagno. La fine della relazione aveva ossessionato un uomo di Soresina, nel Cremonese, al punto da spingerlo a organizzare un appuntamento con il nuovo fidanzato della sua ex che si è poi rivelato una trappola. L’uomo era stato invitato a un chiarimento, ma quando è arrivato sul posto si è ritrovato davanti a tre persone, l’ex della sua compagna e due suoi amici, che lo hanno prima affettato dal collo, poi gettato per terra e quindi preso a calci e pugni, per poi picchiarlo con una spranga. Quel pestaggio gli è costato diverse fratture alle mani e a un braccio, ferite guaribili in circa sei mesi. L’incubo però non era finito, visto che nelle settimane successive l’uomo veniva puntualmente offeso dall’ex fidanzato della sua compagna e dai suoi amici, che lo minacciavano di altri pestaggi se non avesse subito lasciato la ragazza. A quel punto la coppia, nel dicembre scorso, si è rivolta ai carabinieri e ha denunciato le minacce e le aggressioni. Ai militari avevano raccontato di vivere «nell’inquietudine e nell’ansia» ogni volta che uscivano di casa e rischiavano di incrociare i tre in un locale della città o per strada. Episodi che hanno portato alla decisione del Tribunale di Cremona di imporre il divieto di avvicinamento per i tre giovani, un 31enne, un 26enne e un 29enne.

