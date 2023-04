Dua Lipa sarà nel film di Barbie, il debutto a sorpresa da attrice con Margot Robbie

Tra i nuovi nomi del cast di Barbie, annunciati a sorpresa oggi 4 aprile, spicca quello di una nota cantante inglese: Dua Lipa. Nello specifico interpreterà Barbie Sirena nel film della bambola Mattel diretto da Greta Gerwig. Ad annunciarlo è Barbie Movie che ha diffuso sui social i poster degli attori. E con parrucca e costume blu elettrico non è passata inosservata la presenza della cantante di One Kiss. «Questa Barbie è una sirena», recita la didascalia. La notizia arriva dopo mesi di rumour su chi ci sarebbe stato nel cast del film, che uscirà al cinema negli Stati Uniti il 21 luglio. E, fa sapere Rolling Stones, Dua Lipa ha registrato anche alcune tracce per la colonna sonora del film. A interpretare l’iconica bambola sarà, invece Margot Robbie. Mentre Ken lo farà Ryan Gosling. Tra gli altri membri del cast spiccano anche i nomi di Emma Mackey, America Ferrera e Will Ferrell. Barbie continua a macinare successi da decenni. Oltre ad essere sempre stata promotrice della parità genere. Dietro le sue tantissime versioni c’è, infatti, il concetto di poter mostrare alle «bambine che posso diventare chiunque desiderino essere».

