Esplode una lavanderia a La Coruna in Spagna: così il cliente si salva per pochi secondi – Il video

Si è salvato per una manciata di secondi un cliente di una lavanderia self-service a La Coruna coinvolto in un’esplosione all’interno del locale lo scorso 14 marzo. Come mostrano le immagini delle telecamere di sorveglianza diventate virali, l’uomo è uscito dal locale portando con sé gli abiti in tre sacchi. Qualche secondo dopo avviene l’esplosione che distrugge la vetrata del negozio a Pocomaco. Come riporta Abc.es che cita i vigili del fuoco, a scatenare l’esplosione di un’asciugatrice sarebbe stata una ricarica per accendini che un cliente deve aver dimenticato in uno dei suoi vestiti.

