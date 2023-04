L’arrivo trionfale del tiktoker Jun a Napoli, l’incontro con Mario Mario: chi sono e perché il coreano è così famoso – Il video

Jun e Mario Mario si sono finalmente incontrati. Il tiktoker coreano è arrivato in Italia dopo un lungo viaggio organizzato dal tiktoker campano, che aveva avviato una raccolta fondi su GoFundMe per comprargli il biglietto per l’Italia e che oggi 4 aprile è andato a prenderlo all’aeroporto di Capodichino. Il tutto in diretta su TikTok e con decine di persone presenti, arrivate con due pullman sempre organizzati su Jun. Un viaggio a ostacoli. Jun è partito dalla Corea e aveva uno scalo a Monaco di tre ore. L’arrivo era previsto per ieri 3 aprile, ma il tiktoker ha perso il volo che da Monaco lo avrebbe portato a Napoli, rimanendo bloccato nell’aeroporto tedesco. Finché non è riuscito a prendere un altro aereo che oggi l’ha portato in Italia. L’incontro tanto atteso è stato filmato in diretta TikTok. E in un filmato che hanno diffuso si vedono i due in macchina che cantano una canzone napoletana, Trapanarella di Gigione.

Chi sono i due tiktoker e come hanno fatto amicizia

L’amicizia tra Jun e Mario Mario ha catturato l’attenzione di migliaia di utenti in quanto incontro tra culture avvenuto grazie alla piattaforma cinese. Jun è diventato famoso nel nostro Paese nelle ultime settimane quando in molti hanno iniziato a suggerirgli brani da cantare andati virali in Italia. Dalle canzoni di Sanremo, come Fai Rumore di Diodato e Tango di Tananai, fino al trash e alla musica neomelodica napoletana. Che hanno raggiunto il creator napoletano, conosciuto per i suoi semplici video in cui canta canzoni del Sud. Jun non conosce l’italiano e Mario Mario non sa né il coreano né l’inglese. Infatti, quando il creator coreano è rimasto bloccato a Monaco, Mario Mario per capire cosa stesse succedendo si è fatto aiutare da alcuni utenti che stavano seguendo la vicenda.

