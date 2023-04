Schiacciati in auto da un silos di un’azienda agricola, tragedia a Bertinoro: tre morti, due sono minorenni

Sono tre le persone morte in un incidente in un’azienda agricola che alleva galline a Bertinoro, in provincia di Forlì, dove secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco un silos di mangimi per animali è crollato dopo che un’auto ha urtato la struttura. Sul mezzo c’erano le tre vittime, due minorenni e un maggiorenne, tutti di origine nordafricana. All’impatto con il silos dell’azienda agricola Casagrande, l’auto sarebbe rimasta schiacciata con le persone a bordo morte sul colpo.

