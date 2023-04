Alassio, cane senza padrone corre tra le macchine: il carabiniere prova a bloccarlo ma viene azzannato all’orecchio

Non poteva permettere che il cane continuasse a mettere a repentaglio la sua vita e quella degli automobilisti. Così un carabiniere di Alassio, accortosi che un golden retriever senza padrone, probabilmente molto spaventato, correva in strada tra le macchine, è intervenuto per provare a metterlo in salvo. Ma quando è finalmente riuscito a prenderlo in braccio, con l’aiuto di una passante, il cane ha prima ferito vicino all’occhio il militare con una zampata, e poi gli ha azzannato con forza un orecchio, recidendoglielo. È successo questa mattina, sabato 8 aprile, sull’Aurelia all’altezza di Borgo Coscia. La fuga dell’animale ha messo in apprensione automobilisti e passanti, provocando rallentamenti e ingorghi. Il carabiniere, aiutato dal collega, ha inseguito il golden retriever a lungo, sulla strada principale e poi sulle laterali, riuscendo infine a raggiungerlo solo con l’aiuto di una donna, che sembrava aver tranquillizzato l’animale. Ma una volta preso in braccio, il cane ha colpito il militare e poi lo ha morso. L’uomo è stato poi soccorso dai militi della Croce Bianca e portato all’ospedale di Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), dove un’equipe di chirurgia plastica gli ha riattaccato il pezzo di orecchio e applicato 20 punti di sutura.

